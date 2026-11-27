民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選前「隆洋之夜」應援活動今晚登場，賴瑞隆一上台隨即聲援今晚取消選前之夜的台北市長候選人沈伯洋，喊話台下支持者，「國民黨容不下的聲音，我們高雄人用最大聲的歡呼聲，讓全台灣都聽見」。

沈伯洋前晚緊急取消選前之夜，賴瑞隆聲援沈伯洋，當晚深夜宣布將今日選前之夜改為「隆洋之夜」，全力支援沈伯洋。沈伯洋則預錄影片，約好選後到岡山吃羊肉。

賴瑞隆說，蔣萬安不讓沈伯洋辦選前之夜，但高雄人用熱情，號召全台灣成為沈伯洋選前之夜。國民黨容不下的聲音，我們高雄人用最大聲的歡呼聲，讓全台灣都聽見。

賴瑞隆說，市長的胸懷決定城市的格局，城市是否偉大不在執政者權力有多大，而在於市民的聲音有多大的份量，在高雄，無論你支持哪一個政黨，你都可以自由參加選前之夜，大聲地替自己支持的候選人加油。這就是高雄的偉大。

賴瑞隆語帶沙啞，一度講到沒有聲音，他邊喝水邊致詞，強調這兩周他走遍38區行政區，他要引用最喜歡的動漫「排球少年」的一句話「我不是一個人在戰鬥。」

今天晚會穿插歷任高雄市長政績，包含前市長謝長廷、陳菊等人，他說，8年前的選前之夜也在同一地點舉辦，但隔天的開票日卻讓人刻骨銘心，不到2年時間，補選之夜在回到同一地點，隔天用選票讓大家看到高雄人決心。

賴瑞隆說，「沒有高雄，就沒有賴瑞隆，他允諾會做全民的市長，不分黨派團結高雄、壯大高雄，讓高雄更偉大、更美麗、更精彩，「如果你們感到焦慮，就出門投票。」