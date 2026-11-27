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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉選前之夜 神祕嘉賓竟是她震驚全場
選前之夜國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，在屏東市慈鳳宮前舉辦「屏東好未來，贏向勝利之夜」晚會，邀請神祕嘉賓立委高金素梅上台。由於事前保密到家，在場民眾看到她出現都非常驚訝，另外立委陳菁徽也上台幫蘇清泉站台。
高金上台後先唱了一首「愛拼才會贏」暖場，致詞時她稱讚蘇是一條台灣牛，耐力很夠，上次選舉差一點就翻轉屏東鄉，相信這次一定會翻轉。蘇當選後不但幼兒園到高中的營養午餐都免費，滿65歲也免健保費，希望大家一起支持。
高金說，她與蘇清泉在立法院幫屏東阻擋了砍百萬棵樹種光電的錯誤政策，但很遺憾，光電在屏東並未停止，農地、山坡地、水庫都被光電占領，相信蘇當選後就會停止光電政策，把美麗的環境還給所有鄉親。
立委陳菁徽也痛批光電政策，去年颱風後屏東外海的光電浮板到處漂流，變成垃圾汙染了屏東的海岸，只有蘇清泉在關心。屏東鄉親不要光電板汙染我們的水質，不要再有新潮流、綠友友的光電政策，大家要一起支持蘇清泉當選。
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