民進黨宜蘭縣長候選人林國漳晚間分別在羅東鎮與宜蘭市掃街，號召近千人徒步開走，在競選歌曲伴隨下，沿路加油、凍蒜聲此起彼落；啟程前，林國漳昔日社大學生、律師黃鈺書獻花致上感謝，讓林國漳紅了眼眶，他呼籲大家躍投票，允諾未來當一位全民縣長，帶給宜蘭人幸福，讓宜蘭重現光榮。

溪南羅東場於下午5點半從富邦證券廣場出發，林國漳與鎮長候選人黃適超、議員候選人謝家倫、呂惠卿、薛呈懿等人掃街；羅東鎮掃街結束後，晚間7點回到宜蘭市，與宜蘭市長候選人韓瑩、議員候選人、陳漢澤、游國連、林麗邁開大步走，宛如大型嘉年華，走向勝選最後一哩路。

目前已經是律師黃鈺書從台北趕回獻花，感謝林國漳在宜蘭社大授課時給他的啟蒙。黃鈺書說，認識林國漳近20年，相信他的為人，面對選戰期間的抹黑，林律師勇敢承擔，期盼鄉親相信他。

掃街隊伍晚間9點30分返回溪北競選總部，林國漳致詞表示，從去年10月22日接受提名參選宜蘭縣長至今已經過了401天，這一年多的日子以來，他勤懇走遍宜蘭全縣各村里，深入基層了解鄉親的問題、需求以及對宜蘭未來的願景。他對縣民承諾，若往後當選縣長一定會不分黨派、不分年齡照顧全民，讓宜蘭人更加幸福，拜託鄉親投下神聖一票，讓宜蘭隊成員全壘打。