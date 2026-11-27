花蓮縣長候選人張峻競選總部今晚在吉安鄉舉辦選前之夜大遊行，吸引大批支持者參與。張峻表示，花蓮已經空轉17年，經濟蕭條、百業待興，鄉親都想改變，明天一定要勇敢站出來投票，擺脫立委、前縣長傅崐萁長期操控花蓮的厄運，翻轉花蓮。

政務委員季連成、藝人李㼈今晚到場為張峻站台，晚上6時30分左右，張峻競選總部對面空地已聚集大批民眾，遊行隊伍綿延約300至400公尺，支持者情緒高漲，在警方協助下依序前進，現場氣氛熱烈。

張峻受訪指出，花蓮已經空轉17年，相信每一位鄉親都感受得到，花蓮經濟蕭條、百業待興，景氣相當慘淡，今天大家的怒吼，代表民眾都想要改變，明天一定要擺脫傅崐萁長期操控花蓮的厄運，讓花蓮翻轉，變得更好、更美麗，呼籲鄉親明天勇敢站出來投票，也要把親戚朋友全部找出來，一起改變花蓮。

特地從國外飛回台灣的李㼈表示，張峻是真正的人才，花蓮需要一位有能力、有魄力、有行動力的好縣長，帶動地方進步成長，昨天人還在國外，無論如何都要趕回來，在選前之夜力挺兄弟。

李㼈也說，今天陪張峻車掃，感受到空前絕後的熱烈氣氛，許多民眾發自內心從店裡衝出來支持，連開車經過的民眾都熱情響應，讓他看見花蓮正在改變，而且一定會改變。

季連成表示，他已在花蓮停留2天，張峻為了這場選舉準備很久，也相當辛苦，明天就是決勝關鍵，呼籲花蓮鄉親不分族群、黨派及派系，勇敢站出來支持2號張峻，讓花蓮有機會改變、更加進步，直言這是花蓮最後一次機會，張峻非常有機會勝選。

張峻隊伍今晚遊行從競選總部出發，沿自強路、吉祥四街、宜昌七街、中山路二段、中華路二段，再經中原路一段返回競選總部。

花蓮縣長候選人張峻競總今晚在吉安鄉舉辦選前之夜大遊行，遊行隊伍綿延約300至400公尺。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人張峻競總今晚在吉安鄉舉辦選前之夜大遊行，吸引大批支持者參與。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人張峻競總今晚在吉安鄉舉辦選前之夜大遊行，吸引大批支持者參與。記者王思慧／攝影