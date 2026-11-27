國民黨花蓮縣長候選人游淑貞在選舉前夕，遭網路帳號散布賄選指控，游淑貞今天正式提告。對此，國民黨文傳會主委陳以信表示，選前最後關頭，全民務必提高警覺，慎防假訊息、認知作戰及各種選舉奧步。

陳以信表示，根據游淑貞委任律師說明，錄音內容並未提及游淑貞姓名，網路貼文卻直接將她與賄選連結，究竟是誰錄音？誰提供錄音？談話者是誰？有無經過剪輯加工？為何選在投票前夕散布？檢調應追查錄音源頭及是否涉及蓄意散布不實訊息，維護選舉公平。

陳以信指出，從新竹縣長候選人徐欣瑩競辦小編遭搜索偵訊、競辦電腦遭扣押，到新北前市議員蔡明堂遭搜索及聲押，最後法院卻駁回檢方羈押聲請、裁定無保請回，都引發社會對選前司法強制處分必要性及比例原則的質疑。如今花蓮又在投票前夕出現賄選指控，更應警惕過去高雄市長選舉「走路工事件」所引發的選舉公平爭議。

陳以信表示，要求司法機關謹慎克制，依法查辦不等於可以忽視程序正義，愈接近投票日，愈應審慎衡量強制處分的必要性與急迫性，嚴守偵查不公開原則，切勿淪為政治打手。選後可以還原真相，卻無法讓選舉重新來過；倘若司法遭到政治利用，不但無法維護民主，反而將對台灣民主造成難以挽回的傷害。

陳以信呼籲選民注意，面對選前突發爆料，務必冷靜查證，不輕信、不轉傳未經證實的訊息。選舉靠選票，不是靠搜索票，司法應是民主的守護者，而非政治操作的工具。