九合一選舉投票前夕，台東市區今晚熱鬧滾滾！藍綠陣營縣長、市長候選人不約而同集結支持者，分別從競選據點出發徒步掃街，把握投票前最後機會向沿途民眾握手、揮手致意，沿街懇託選民支持。街頭旗幟、隊伍與加油聲交織，鞭炮聲此起彼落，不少市民也站在路旁揮手回應，選前之夜氣氛熱烈。

國民黨縣長候選人吳秀華、市長候選人陳銘風，集結支持者從博愛路中國國民黨部出發，縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭及立委黃建賓也到場陪同。出發前，吳秀華向支持者表示，選戰只剩最後一哩路，希望大家一起把路走好、走滿，並以快樂的心情完成最後掃街行程。她也拜託支持者，掃街結束後每個人再協助打10通電話，幫忙她與陳銘風爭取支持，一起迎接她所期待的台東美好未來與選舉結果。

民進黨縣長候選人陳瑩、市長候選人翁聖惠，則由競選總部總幹事劉櫂豪、榮譽顧問賴坤成及黨公職候選人陪同，帶領支持者從傳廣路競選總部出發。陳瑩以「洋流匯聚、瑩向希望」形容選前之夜，提到看到許多支持者購買車票、機票及船票，從外地趕回台東、蘭嶼及綠島投票，讓她相當感動。

陳瑩回顧去年接受徵召參選以來，從最初與家人及少數夥伴一路走來，支持隊伍逐漸擴大，也有愈來愈多人願意站出來。她表示，這場選戰不只是政黨之爭，更希望跨越藍綠、性別與年齡，讓不同背景的人為台東未來站在一起。她也提出，希望未來台東能提供年輕人更多工作與發展機會，讓下一代可以留在家鄉安居樂業。

藍綠兩組隊伍今晚各自展開徒步行程，沿途加油聲、鞭炮聲不斷，兩陣營徒步隊伍行經中華路時，雙方人馬正面相遇，現場一度形成藍綠隊伍隔街相望的畫面，支持者各自高喊候選人名字及競選口號，彼此聲勢交錯，讓原本熱鬧的街頭氣氛更加沸騰，也成為台東選前之夜引人注目的場景。

國民黨台東縣長候選人吳秀華（右二）選前之夜從黨部出發前，與縣長饒慶鈴（左）、前縣長黃健庭（右）及市長候選人陳銘風（左二）等人合影，展現團隊團結氣勢。記者尤聰光／攝影

吳秀華、陳銘風選前之夜徒步掃街，支持者組成長長隊伍沿街前進，沿途向民眾揮手致意，爭取選民最後支持。記者尤聰光／攝影