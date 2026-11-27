明天就是投票日，民進黨新竹市長候選人莊競程傍晚先邀來外交部長林佳龍陪同掃街，稍後晚間再以全區車掃作為選前最後一場大型公開活動，預計從東區、北區、西區、南區到香山區，從舊城區到關埔地區。莊競程說，感謝市民一路以來的支持與鼓勵，並強調所有希望新竹變得更好的人，都是新竹隊。

林佳龍表示，他把最重要的選前之夜留給莊競程，肯定新竹市在科技與文化上的國際化特質並需要莊競程，也呼籲選民走進投票所催票。針對選前之夜場地借用不順、改以徒步遊行又因交通疑慮改為車隊掃街，降低對交通衝擊，他認為，莊競程受到委屈卻能以市民為重，展現進退分寸。

此外，林佳龍也送上莊競程喜愛的麥香紅茶，寓意「麥香送競程，新竹好前程；莊競程喝麥香，新竹好事一樁接一樁」，希望大家喜氣洋洋去投票決定新竹未來。

莊競程指出，感謝林佳龍再次到新竹力挺，他過去曾獲林佳龍提攜，在擔任立委、新竹中辦執行長及台灣智庫執行長期間，學習到中央政策擬定與城市發展規畫；林佳龍曾允諾若他當選將擔任首席新竹城市顧問協助推動重大建設，並希望未來能結合外交部的力量與「榮邦外交」帶領產業與國外合作，同時在新竹推動類似「外交小尖兵」的課程，讓市民了解台灣外交現況、困境與突破方向。

莊競程說，雖然選前之夜未辦大型造勢，改以車掃取代，但不管場地是否借到，「到哪裡，哪裡就是我們的場地」，會以正向選舉向新竹市民報告，呼籲大家明天一定要出門投票，相信出門投票就會贏。

莊競程指出，選前最後一夜，他透過車掃串連新竹隊11名市議員候選人的競選總部及應援點，展現新竹隊的團結，也感謝這段時間並肩作戰的夥伴。新竹隊不只是共同參選的市長及市議員候選人，沿途每一位揮舞旗幟、加油打氣的市民，都是新竹隊的一份子。邀請新竹市民明天一定要出門投票，用手中的選票共同決定新竹的未來、找回失去的光榮、讓新竹重新啟動。