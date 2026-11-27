選前之夜，國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲號召「宜蘭走新路・千人大遊行」，晚間從市長陳美玲競總出發，藝人于美人特地趕來相挺陪掃。吳宗憲說，他從最初1個人到現在一群人，感謝許多共同理想的好友一路陪伴相挺，你我彼此沒有利害關係，共盼讓這片土地更好，最後關鍵請大家拉票催票，他承諾守護宜蘭帶向現代化都市。

藝人于美人膝蓋帶傷，特地從台北趕來宜蘭相挺吳宗憲。她笑說「選前之夜，她全台只來這一場」，民主最重要的基礎就是法治，沒有法治就沒有民主，宜蘭是民主聖地，她用行動相挺，期許吳宗憲擦亮宜蘭這塊民主招牌。

吳宗憲感性說，很多好朋友陪他從初選走到今天，感謝每位來幫忙的人都有共同理想的人，不像對手身邊很多是利益團體結合，他身邊所有好友期盼讓這塊土地更好，宜蘭的未來不是宜花東，他要把宜蘭帶入首都生活圈、現代化都市。

選戰最後一天，國民黨候選人吳宗憲白天車隊到三星鄉與大同鄉掃街，加油與鞭炮歡呼聲此起彼落，有人衝出家門向吳宗憲大喊「你一定要當選」，有人送上好彩頭，還有年輕爸媽帶著孩子跨世代力挺。

吳宗憲晚間分別在溪北宜蘭市、溪南羅東鎮舉辦「宜蘭走新路・千人大遊行」，溪北場與宜蘭市長陳美玲及林岳賢議員等戰將同行，溪南場攜手副議長陳漢鍾、羅東鎮長候選人陳鴻禧及縣議員黃琤婷等人，千人路掃一齊點亮「民主聖地」對家鄉未來期待。

「走完最後一哩路」，吳宗憲表示，這場選戰從最初一個人奮戰，到如今有這麼多戰友與宜蘭鄉親一路相隨，靠的不是派系奧援，而是腳踏實地為宜蘭擘劃未來的真心誠意。

吳宗憲承諾進入縣府必落實政見，包括跨縣市合作、推動一字頭房讓年輕人有能力買房，守護青山綠水，為下一代打造均富幸福、安居樂業宜蘭，請大家把支持熱情化為實際行動，28日風雨無阻出門投票，讓每張選票都成為改變的力量。