國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在南屯區舉辦「旗艦台中、勝利啟臣」選前之夜，立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕都到場助陣。韓國瑜上台助講，揭露江啟臣幼時生活艱辛，7歲以前連國語都不會講，只會講台語，他靠自己打拚到了今天，因此會體恤艱苦人，江啟臣就是一位感動人心的政治人物。

江啟臣選前之夜造勢今晚6時開場，韓國瑜打頭陣助講，但因為下班時段市區壅塞，加上在用餐時段，一開始人潮尚未完全聚集，仍有大片空位，人潮後續才慢慢湧入，現場民眾不斷揮舞國旗、振臂歡呼。

韓國瑜表示，明天全台灣有的人歡笑，有的人哭泣；有的人高興，有的人傷心；有的支持者會流淚，有的支持者會歡呼。「親愛的台中鄉親，未來4年，台中需要什麼樣的市長來領導大台中？」

韓國瑜提到，他跟江啟臣在立法院搭檔3年，很多人不知道，江啟臣7歲以前連國語都不會講，只會講台語，江幼時在山上跟著父母種水果，媽媽去菜市場旁做小吃，江在辛苦的環境長大，認真讀書打拚，更到金門當海龍蛙兵。家裡沒錢，他把所有當兵的錢留下來，不敢亂花，因為他退伍後要出國留學，拿到美國博士回來，進入台灣政壇。

韓國瑜推薦江啟臣是一個「感同身受」的人，他靠自己雙手雙拳、一無所有，打拚到了今天，他會體恤艱苦人；江啟臣也學術豐富，擔任副院長期間，接待世界各國來立院的外賓，江的表現都是一級棒。韓也告訴大台中的下一代孩子「小朋友，我們辛苦沒有關係，只要你認真、努力、奮鬥向上，一樣可以變成一個成功的江啟臣！」

韓國瑜表示，台中資源非常豐富，上接苗栗、新竹，下接彰化、雲林，旁邊的南投，整個大中部地區就是看台中。台中市長要是所有市民朋友希望的化身，一定要操守良好、國際觀，一定要有「苦民所苦」的精神，照顧台中的弱勢族群。

韓強調，江啟臣就是一位感動人心的政治人物，也很優秀，規規矩矩、清清白白、不貪不取，因為這個人很清白，「我們可以看見台中的未來是彩色的、是起飛的。」

江啟臣選前之夜造勢今晚6時開場，但因為下班時段市區壅塞，加上在用餐時段，一開始人潮尚未完全聚集，仍有大片空位，人潮後續才慢慢湧入。記者余采瀅／攝影