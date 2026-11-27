民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選前「隆洋之夜」應援活動，今天晚間在捷運鳳山西站旁登場，活動6點半登場，賴清德總統與高雄市長陳其邁都到場力挺，賴瑞隆還預告有彩蛋，活動8點結束後將一路車掃回到左營區競選總部。

民進黨台北市長候選人沈伯洋前晚緊急取消選前之夜，賴瑞隆聲援沈伯洋，當晚深夜宣布將今日選前之夜改為「隆洋之夜」，全力支援沈伯洋。

賴瑞隆今早受訪表示，「隆洋」名稱是取台語「攏贏」諧音，象徵期盼台北與高雄都能勝選。

今下午活動約6點開放入場，不少人帶著沈伯洋「洋流」飄帶入場，活動6點半開場，鳳山西站旁會場已擠滿人潮，估人潮已破萬人，目前仍持續湧入。

根據賴瑞隆團隊規畫，賴總統預計6點47分許進場，致詞完將趕場回到北部，後面則由高雄市長陳其邁接力站台，最後與賴瑞隆攜手車掃，自鳳山西站廣場朝左營區曾子路競總前進。

高雄市長候選人賴瑞隆選前之夜應援活動今天晚間在鳳山西站旁登場。記者張議晨／攝影