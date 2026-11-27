賴瑞隆「隆洋之夜」晚間登場 會場擠爆人潮持續湧入中
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選前「隆洋之夜」應援活動，今天晚間在捷運鳳山西站旁登場，活動6點半登場，賴清德總統與高雄市長陳其邁都到場力挺，賴瑞隆還預告有彩蛋，活動8點結束後將一路車掃回到左營區競選總部。
民進黨台北市長候選人沈伯洋前晚緊急取消選前之夜，賴瑞隆聲援沈伯洋，當晚深夜宣布將今日選前之夜改為「隆洋之夜」，全力支援沈伯洋。
賴瑞隆今早受訪表示，「隆洋」名稱是取台語「攏贏」諧音，象徵期盼台北與高雄都能勝選。
今下午活動約6點開放入場，不少人帶著沈伯洋「洋流」飄帶入場，活動6點半開場，鳳山西站旁會場已擠滿人潮，估人潮已破萬人，目前仍持續湧入。
根據賴瑞隆團隊規畫，賴總統預計6點47分許進場，致詞完將趕場回到北部，後面則由高雄市長陳其邁接力站台，最後與賴瑞隆攜手車掃，自鳳山西站廣場朝左營區曾子路競總前進。
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