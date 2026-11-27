高雄市長選舉今晚進入最後衝刺時刻，國民黨高雄市長候選人柯志恩「選前之夜」走溫馨路線，沒有大咖站台，邀請台大前校長管中閔上台助講，以及為柯志恩寫歌、台語競選MV突破300萬人觀看的音樂人朱康現身晚會唱歌。距離開場還有1小時左右，視野最佳的舞台前方位置已經坐滿支持者。

柯志恩選前之夜在夢時代附近一處台糖空地舉辦，鄰近捷運及輕軌站，因交通便利，不少支持者搭乘大眾運輸工具參與活動。

岡山一對夫妻說，兩人專程搭捷運參加選前之夜，從捷運站徒步至會場，雖然距離遙遠卻不覺得辛苦，因為用行動支持柯志恩很重要，希望高雄可以順利「翻過去」。

柯志恩競選辦公室指出，活動預定7時開場，立法院前院長王金平率先開場演說，台大前校長管中閔7時44分登台，立委林倩綺、陳菁徽上台助講，柯志恩預定8時43分登台溫情告白。音樂人朱康最後壓軸演唱台語競選歌「我們都在」，為今晚活動畫上完美句點。

柯志恩「選前之夜」鄰近輕軌站，有支持者搭乘大眾運輸工具參加活動，早早就入座等待活動開始。記者徐白櫻／攝影