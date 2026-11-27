立法院長韓國瑜今晚現身國民黨台中市長候選人江啟臣的選前之夜，大力推薦江啟臣參選台中市長。他細數江啟臣從小在艱苦環境中成長、靠自身努力打拚的歷程，並強調台中作為中台灣核心的重要性，呼籲選民給予支持。

他指出，與江啟臣在立法院搭檔三年，深感其表現優秀。江啟臣七歲前在山上隨父母種水果、母親在菜市場旁做小吃，在辛苦環境中長大，甚至七歲前還不太會講國語；隨後認真讀書打拚，當兵前往金門服役時省吃儉用，將當兵存下的錢作為退伍後赴美留學的第一桶金，最終取得美國國際關係學博士學位返台發展。

針對台中未來四年的發展，韓國瑜表示，台中資源豐富，上接苗栗、新竹，下接彰化、雲林，旁鄰南投，是整個大中部地區的重心。

韓國瑜強調，給江啟臣機會，也能向大台中的下一代傳遞正面訊息——即使出身辛苦，只要認真努力、奮鬥向上，同樣有機會闖出一片天。演說最後，他懇請台中鄉親投下關鍵一票，讓台中能在海內外驕傲地擁有這位苦讀出身、苦民所苦、苦盡甘來的市長。