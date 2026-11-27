國民黨台南市長候選人謝龍介昨天告發烏山頭水庫光電案，台汽電今天表示，子公司星能電力投標前已依法成立「星曄綠能股份有限公司籌備處」，並以籌備處名義投標，後續取得電業籌設許可後才辦理公司設立，整體程序均符合電業法及公司法。

台電子公司台汽電發布新聞稿表示，子公司星能電力為參與原嘉南農田水利會辦理的烏山頭水庫水面型太陽光電招商計畫，於投標前依投標須知規定，成立「星曄綠能股份有限公司籌備處」且完成公司名稱及所營事業預查，並以該籌備處名義參與投標，於民國108年5月9日得標，同年5月30日完成契約簽訂。

台汽電表示，此計畫屬第一型再生能源發電設備，依電業法及公司法第17條規定，經營發電業須先取得主管機關核發的籌設許可，才可以辦理公司營業項目登記。「星曄綠能股份有限公司籌備處」依法申請電業籌設，並於109年6月1日取得經濟部核發的電業籌設許可，同年9月23日經台北市政府核准設立星曄綠能股份有限公司。後續依序取得工作許可證、完成案場建置、併聯及設備查驗，並於112年3月31日取得發電業執照。

台汽電強調，公司設立登記日期晚於招商決標日期，此流程皆符合招商案投標須知且依發電業許可的法定程序進行。

謝龍介昨天在台灣台南地方檢察署告發烏山頭水庫光電案，要求檢方調查星曄綠能、經濟部及台南市政府相關人員，是否涉及貪污治罪條例及違反公司法等罪嫌。