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影／童子瑋選前之夜YouBike掃街 藍綠白曾選市長三大咖訴求不分黨派
基隆市長選戰一夜，民進黨基隆市長候選人童子瑋今晚騎乘YouBike仁愛區掃街，曾參選2014年基隆市長的民進黨前市長林右昌、無黨前議長黃景泰及民眾黨前秘書長謝立功等藍綠白三大咖陪騎，訴求不分黨派，一起改變基隆。
童子瑋說，林右昌在過去有非常好的成績，改變大家都看得到；黃景泰在基隆扎根的實力非常強；謝立功在海洋城市、新住民政策的論述投注很大的關注。雖然無法辦造勢晚會，但3位前輩今晚為為了基隆的發展、和未來，4人一起以自行車掃街，明天就是改變基隆的機會，「大家一起投給想要的明天、想要的基隆」。
林右昌表示，他和他團隊8年改變了基隆，本來可以持續進步，11月28日是一個非常重要的日子，期望大家可以重新找回覺醒的力量，明天投下關鍵的一票，翻轉基隆的命運，必須選擇正向且可以期待的未來。
黃景泰指出，童子瑋議長有海納百川的胸襟與氣度，對基隆這塊土地有深厚的的感情，因此他勇敢站出來，要找來基隆人的光榮，明天基隆市民支持童子瑋給基隆一個改變基隆的機會。
謝立功說，「明天童子瑋市長會帶領我們入住基隆高級避難所，我們都是一家人。」
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