2026選舉投票倒數計時，國民黨主席鄭麗文傍晚趕到彰化市，陪同縣長候選魏平政和200名支持者步行市中心拜票，沿路獲許多民眾熱情回應；鄭麗文說，彰化縣在縣長王惠美8年執政下社福、運動、交通、觀光旅遊及文化教育等建設成果豐碩，請選民「支持王惠美，票投魏平政」。

王惠美今請假陪魏平政幾乎全縣車掃，下午增加北彰化兩鄉的車掃行程，表達輔選十足誠意。鄭麗文下午五點到達縣立圖書館廣場，先感謝志工和支持者熱情相挺，發表簡短談話，呼籲選民支持有能力、會做事的魏平政。接著到路口為魏平政拜票。

鄭麗文對著車水馬襲的路口喊話，明天就要投票，拜託大家出來投票，為彰化縣的未來，團結一致繼續支持國民黨最專業、最認真的二號魏平政，「支持王惠美，票投魏平政」，用選票拒絕新潮流，用選票守住大彰化。

約十分鐘後魏平政風塵樸樸到場，跟鄭麗文會合後高喊「國民黨加油，魏平政當選」，即走過馬路往孔門路、中華路，在開化寺前左轉民族路，鄭麗文、魏平政向店家、過往人車揮手並比出代表勝利的二號V字手勢，志工和支持者一路喊口號，士氣高昂再左轉直達縣政府廣場，藍營支持者出動一對祥獅迎接。

鄭麗文再度發表簡短演說表示，國民黨籍王惠美是五星級縣長，在王惠美八年執政下的彰化縣已全面起飛，好的縣政要繼續，好的縣長要交棒，魏平政可以延續王惠美的施政，讓彰化縣交通、產業愈來愈好，可以下一代教育愈來愈完善，讓老人照顧愈來愈舒適。

鄭麗文說，魏平政推出的政見只有國民黨說到做到，絕對不會「白黑開芭樂票」，現今在王惠美領軍下，全縣鄉鎮市、社團都站出來，明天就要投票，大家看到魏平政的認真和付出，會全心全意和專業為彰化縣打拚，她拜託選民為彰化縣未來，支持王惠美的交班人、票投魏平政；鄭麗文幾乎聲嘶力竭高呼「支持魏平政，彰化有未來、支持魏平政，孩子有照顧、支持魏平政，老人要尊嚴。」把送魏平政進縣政府的違勢活動氣氛帶到最高點。