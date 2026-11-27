民進黨台南市長候選人陳亭妃選前之夜，前總統蔡英文壓軸助陣。蔡英文以自己擔任台灣第一位女性總統的經驗表示，女性領導者有不同於男性的力量，不只有魄力與堅韌，也有細膩、耐心及同理心，面對重大事情能扛起責任，在照顧人民時也能注意細節。

蔡英文也肯定市長黃偉哲及市府團隊過去八年施政，從賴清德擔任市長時打下基礎，到黃偉哲接棒後持續推動，中央與地方共同努力，讓台南在治水、鐵路地下化及南科發展上持續向前。黃偉哲買一張機票就飛出國推銷台南農產品，將芒果、鳳梨賣到全世界，市府在育兒及市政建設上也投入許多心力。

蔡英文表示，執政越久，責任就越重，必須保持謙卑，要找到最了解地方、最有行動力，也最願意傾聽民意的人接棒。經過民進黨黨內初選，承擔這份責任的就是陳亭妃。未來有賴清德總統在中央支持，加上陳亭妃在地方無縫接軌，台南捷運、治水及AI科技首都建設都能持續推進。

她說，台南過去市長及市府團隊已打下良好基礎，進入台南400年的新時代，需要一位細膩的女性市長，讓長照、育兒、老人與兒童照顧及文化政策更加完善，讓每個家庭生活更好。台灣已有第一位女性總統，明天台南也要創造歷史，迎接台南第一位女性市長。

蔡英文指出，陳亭妃23歲當選台南最年輕市議員，後來成為五連霸立委，28年來把青春奉獻給台南，地方哪裡有需要，她就在哪裡，基層實力是一步一腳印累積而來。

蔡英文也肯定陳亭妃37區鐵馬催票的拚勁，笑說自己卸任後經常爬山，體力還不錯，但陳亭妃頂著太陽騎腳踏車，把台南37個行政區全部騎透透，自己每天爬山已經是有史以來最黑的時候，跟陳亭妃相比還是差很多。

蔡英文說，騎腳踏車比爬山辛苦，腳要不停踩踏，手還要一直揮，嘴巴還要不斷向民眾說謝謝，陳亭妃真的非常拚。相較於宣傳車，騎單車可以深入小巷弄，握更多鄉親的手、聽見更多民眾心聲，也更了解台南人的生活困難。