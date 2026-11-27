澎湖縣長選舉明天即將投票，國民黨澎湖縣長候選人陳振中今天一早把握選前最後倒數，與競選夥伴前往馬公市人潮最密集的北辰市場掃街拜票，陳振中沿著攤位逐一向攤商及採買民眾握手、擊掌問候，展現基層親和力，並呼籲鄉親集中選票支持5號，讓「湖西經驗」推廣至全縣。

陳振中上午7時許在北辰市場穿梭時，不少攤商忙著做生意仍熱情伸手致意，也有買菜鄉親笑著與他擊掌加油。陳振中感性表示，這一路走來感謝鄉親的相挺與團隊夥伴的陪伴，面對選戰最後關頭，懇請大家明天務必出門投票，把選票集中投給5號陳振中，一起實現「澎湖值得更好」的願景。

出身基層公務員、擁有逾30年地方行政與民代歷練的陳振中，在競選期間針對澎湖鄉親需求提出「十大務實政見」，主打強化醫療後送與醫護補助、提高居民機船票交通補貼至5成，以及全縣幼兒園餐食免費等核心政策。陳振中今晚6時許也將從國民黨澎湖縣黨部出發舉辦選前之夜大遊行，為選情做最後衝刺。

國民黨澎湖縣長候選人陳振中到北辰市場掃街，喊「集中選票」。圖／陳振中競總提供