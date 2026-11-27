選舉投票前夕綠營大集結，民進黨立委、議員下午參加市長候選人陳亭妃新營造勢，大咖齊聚台上、輪番演講展現大團結。

陳亭妃團隊下午2時50分在台南市新營區長勝營區舉辦「鐵馬妃起來・人民當靠3拉票催票固票大集結」造勢活動，全力衝刺選情。

活動由陳亭妃的妹妹市議員陳怡珍主持，開場邀請知名的「九天民俗技藝團」擂戰鼓提振士氣，台語歌手許志豪、詹雅雯輪番獻唱暖場。下午3時33分陳亭妃率領招牌的「鐵馬隊」，搭配2026年競選歌曲「台灣好生活」車隊魚貫熱鬧大進場，展現「深入基層的親和力」與動員能量。

新營造勢被視為綠營在溪北地區的重要固票指標，黨內大咖站台。先有「扶龍王」立委王世堅助講，他帶領台上眾人鞠躬拜票，呼口號呼籲大家票投給陳亭妃，助她當選「咱台南第一位女市長」。

接著市長黃偉哲一上台，就問台下：「我們的市長是誰啊？」現場支持者同聲高喊「陳亭妃！我們的市長陳亭妃！台南的市長陳亭妃！」。黃偉哲問台下，今天陳亭妃是「咱的市長參選人，明天下午四點以後，就是咱的市長當選人，對不對？」眾人也搖旗齊聲高喊「對！….」

台南陳亭妃選前最後造勢綠營齊聚新營站台助講 展現大團結。記者周宗禎／攝影

台南陳亭妃選前最後造勢綠營齊聚新營站台助講 展現大團結。記者周宗禎／攝影