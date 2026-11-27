台南市長選戰最後關頭水庫光電板爭議問題成為雙方攻防焦點，民進黨候選人陳亭妃今天在新營舉辦最後大造勢，騎鐵馬進場催票。她表示，當年為守住地方用水安全與居民生活環境，堅持擋下烏山頭水庫新增光電板，卻因此一度陷入苦戰，但「只要有鄉親做後盾就不怕」。

陳亭妃指出，當初發現烏山頭水庫有光電板，對手（指謝龍介）沒說過半句話、是她在立法院要求「絕對不能有任何一個新的光電板」，當時就連民進黨的網軍也酸她說：「怎麼會跟國民黨說一樣的話。」

陳亭妃對著台下高喊：「不是，我不是跟國民黨說一樣的話，是因為聽見人民的聲音。水庫是我們的家、是灌溉引用水源，人民有擔憂，我就把所有要新設的光電板都已經擋掉了。」

陳亭妃細述在推動擋下新增光電設施時不僅曾遭綠營網軍嘲諷「跟國民黨說一樣」，如今選舉期間又面臨國民黨陣營扭曲抹黑、胡亂指控，讓她感嘆「對我們夠公道嗎？」

她強調，當時做出決定是因為聽見人民的擔憂，「水庫是我們的家」，為守護用水安全與地方環境把關，相關新增光電計畫都已擋下，並質疑對手選戰言論刻意操弄、缺乏事實根據。

近來台南光電設施與水源保護議題成朝野選戰攻防焦點。陳亭妃選前最後一場演講，將焦點放在自身過往把關的立場與承受的政治壓力，呼籲選民成為「她在心裡最堅實的後盾。」

談及連日來的鐵馬拜票行程，陳亭妃透露，從出發至今累計騎行1000多公里，起初騎得較慢，每完成一段路程便與鐵馬隊向當地土地公祈求平安順利，並發願走完最後一里。

她表示，沿途常有民眾衝出家門或打開車門揮手加油，讓她忘卻身體疲憊、越騎越有力量，也凝聚衝刺選情的氣勢，拜託台南鄉親全力支持。

陳亭妃最後衝刺：光電板問題謝龍介沒出過力只出一張嘴扭曲抹黑她。記者周宗禎／攝影

陳亭妃最後衝刺：光電板問題謝龍介沒出過力只出一張嘴扭曲抹黑她。記者周宗禎／攝影