明天就是投票日，候選人都在做最後衝刺。不料，今天有網友在桃園市長張善政臉書粉絲專頁留言，揚言明日將至投票所持刀攻擊投票支持張善政的民眾，張善政競選辦公室表達嚴正譴責，並已立即報警，加強投開票所安全維護，確保每一位市民都能安心行使民主權利。

桃園市警察局表示，警方會依法偵辦，並保障所有選民的投票安全，維護投開票所的安全。

張善政競辦表示，無論支持哪個政黨、哪位候選人，都是人民的自由與權利。任何人都不應因政治立場不同而遭受暴力威脅，更不容許有人以恐嚇手段干擾民主選舉。選舉可以有競爭，政治可以有不同立場，但暴力絕對沒有容許的空間。