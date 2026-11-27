聽新聞
0:00 / 0:00
網友留言攻擊支持者 張善政競辦報警：譴責暴力恐嚇
明天就是投票日，候選人都在做最後衝刺。不料，今天有網友在桃園市長張善政臉書粉絲專頁留言，揚言明日將至投票所持刀攻擊投票支持張善政的民眾，張善政競選辦公室表達嚴正譴責，並已立即報警，加強投開票所安全維護，確保每一位市民都能安心行使民主權利。
桃園市警察局表示，警方會依法偵辦，並保障所有選民的投票安全，維護投開票所的安全。
張善政競辦表示，無論支持哪個政黨、哪位候選人，都是人民的自由與權利。任何人都不應因政治立場不同而遭受暴力威脅，更不容許有人以恐嚇手段干擾民主選舉。選舉可以有競爭，政治可以有不同立場，但暴力絕對沒有容許的空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。