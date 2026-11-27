選前最後一天，民進黨桃園市長候選人黃世杰最後衝刺，在夫人徐青陪同下，一早先赴大竹市場掃街；隨後也前進中壢區、新屋區車隊掃街；晚間也將在桃園區、中壢區徒步拜票，並出席「翻轉桃園前夜祭」跟鄉親做最後催票。

黃世杰表示，今天展現誠意與行動力最後衝刺，盼市民拉票、固票，為桃園注入新能量，讓家鄉重新動起來。在最後關頭，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都相當重視桃園，也都有到桃園，代表中央支持桃園的建設，以及關係桃園未來的發展。

黃世杰表示，他是心在桃園，能夠跟中央進行最好溝通的市長人選，期盼未來國門的基礎建設、觀光以及高科技產業都能發展，也期盼藉由自己的政見藍圖，帶給民眾希望與信心。今天是競選活動的最後一天，感謝市民一直以來的相挺，他懇請大家最後關頭繼續拉票、催票、固票，明天也要去投票，讓真正在乎桃園的桃園子弟高票當選。