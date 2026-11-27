民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午與競總主委蔡其昌展開「台中第①大車掃」后里豐原、潭子及北屯場。從上午海線到下午山線，何欣純把握選前最後一天，再繞大台中一圈向市民誠懇拜託。何欣純表示，先有市民才有這座城市，她要做市民的市長，全力承擔鄉親對城市改變的期待。

何欣純表示，她這一年來走遍大台中29區、625個里以及社區，與台中隊議員一起傾聽地方心聲，提出六星級全齡福利政策。未來定將推動山海屯城區域均衡繁榮發展，讓所有台中市民都能感受到城市進步且生活更好。最後一天仍想再多走一些路、多一次親自向大家懇託，給她服務大台中的機會。

何欣純說，此刻的心情就像準備了一整年的聯考，即將等待放榜，而市民就是為她評分打成績的人。何欣純已經準備好了，也願意承擔這座城市的期待；懇請鄉親用手中的一票，肯定她一路以來骨力打拼。何欣純強調，先有市民才有這座城市，定要成為「市民的市長」，這是她始終不變的初衷，未來也會建設大台中欣欣向榮。

何欣純表示，她明天會和所有台中市民一樣，從家裡沿途與厝邊鄰居打招呼走路到投票所，就像每位台中市民，投下對家鄉期待的一票。她懇託大家帶著欣喜的心情相約親朋好友出門投票，支持1號何欣純，讓她有機會以首都格局打造台中第一。