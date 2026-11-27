選舉前一天國民黨台南市長候選人謝龍介舉行「全台南車隊大掃街」，進行最後催票與固票。他重申拆除烏山頭光電板、守護市民用水。

謝龍介上午從南區萬年殿出發，沿途參拜萬皇宮、鹽埕北極殿、鹽埕天后宮及天壇等廟宇，經過永康、新市、善化、官田、六甲、柳營，再抵達新營黨部。

許多鄉親沿途等候，揮手喊加油、凍蒜向謝龍介表達支持。國民黨市議員候選人盧崑福、蔡宗豪、李佳蓉、葉翰勳、陳冠諭、童小芸，民眾黨市議員候選人江明宗、郭如芳，民眾黨臺南市黨部主委顏耀星陪同，向鄉親懇託支持。

謝龍介表示，行政院長強調翡翠水庫不能有任何一塊太陽能板，臺南鄉親同樣應受到重視，「難道台南人是二等公民？」政府既然要守護大臺北水源，就沒有理由不守護台南。他也向眾神明祈願，盼在野黨候選人順利過關，共同守護大台南，讓市民用水安全、安心。

謝龍介針對烏山頭水庫光電爭議指出，昨到地檢署告發。市府稱僅協助轉文，與經濟部如何認定地方政府意見、據以辦理相關程序，存在必須釐清的疑點，要求相關機關公開說明。他重申，上任一年內依法拆除烏山頭水庫光電板，做不到就辭職，請鄉親共同監督。

謝龍介宣示「只做一任四年、不求連任，沒有包袱，一定全力掃清台南黑金與官商勾結，讓市政回歸清廉，讓市民當家作主。11月28日一定要出門投票，用選票為自己爭取一座吏治清廉、有效率的城市。」

謝龍介表示，掃街分上午、下午及晚間三個時段，上午走訪市區，下午前往溪北，再經永康返回市區，晚間6時30分從禹帝廟出發，完整路線已公布於社群平台。他邀請鄉親沿途加油或騎機車加入，並配合交通規範與現場引導，避免車隊過長影響交通，一起展現守護水源的決心。