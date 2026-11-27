針對外界質疑民進黨宜蘭縣長候選人林國漳與建商利益迴避問題及光電主張等，林國漳表示之前都說明過了，未再回應。國民黨候選人吳宗憲今天提出4項承諾，土地開發公開透明、落實利益迴避、守護宜蘭的水、田與山海、推動「蘭陽安心成家」，讓年輕人在宜蘭可以買得起房。

台南烏山頭水庫被蓋了浮力式太陽光電系統，今年乾旱造成水庫蓄水下降及光電板觸底，支架折損與面板插進庫底泥土，讓人擔心光電面板釋出重金屬恐污染水源。吳宗憲表示，既然對手未回答，他來回答「宜蘭要發展，也要守住好山好水」，提出四項承諾：

一、土地開發公開透明：都市計畫及重大開發案件公開審議資訊，接受鄉親監督。以高鐵宜蘭站為例，規劃約420公頃的特定區，哪裡劃成住宅區、商業區，都應該攤在陽光下。 二、落實利益迴避：縣長與主管涉及利害關係的案件，依法迴避、主動揭露。 三、守護宜蘭的水與田與山海：農田、魚塭、湖泊不鋪光電板，海岸不插滿風機。他去年已和鄉親一起擋下五結、蘇澳沿海的14支風機。 四、推動「蘭陽安心成家」：遏止土地炒作。宜蘭近4年平均房價從每坪約19萬元漲到22萬元，他將研議每坪16萬至19萬元的可負擔住宅，讓年輕人在宜蘭安家。

吳宗憲表示，宜蘭的農田、魚塭、湖泊和海岸，不能任由特定財團與派系瓜分，這是宜蘭人世世代代的家產，懇請鄉親想一想，希望宜蘭土地留給下一代什麼樣的風景？「相信鄉親的智慧選擇，明天請用選票給出您的答案」。

國民黨候選人吳宗憲提出4項承諾，土地開發公開透明、落實利益迴避、守護宜蘭的水與田與山海、推動「蘭陽安心成家」，讓年輕人在宜蘭可以買得起房。圖／吳競辦提供