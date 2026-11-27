基隆市長選戰最後一天，謝國樑全天車掃，民眾黨主席黃國昌今天下午到基隆車隊掃街，藍白攜手為選戰最後衝刺。黃國昌說，謝國樑過去面對惡罷始終以正能量回應，堅持把心力放在市政，向所有小草喊話全力支持國民黨的謝國樑連任。謝國樑說，「讓我吃下定心丸」。

黃國昌表示，他對謝國樑以愛為出發點的選舉到執政，盡管謝國樑遭遇到綠營及罷團各式各樣的霸凌，他仔細觀察，謝國樑從來都沒有口出惡言，即使大惡罷結束後，還是站在市長的高度，希望所有的傷口能夠癒合，以愛為出發點重新出發。

黃國昌說，3年多來，在民眾黨副市長邱佩琳輔佐下，基隆一樣一樣發生改變，正要大步向前，藍白執政建設有成，他今天向所有民眾黨喊話，堅定支持國民黨謝國樑連任。

黃國昌提及，面對政治攻擊與罷免壓力，謝國樑仍然保持善意，認真做好市長的工作，這份善良與韌性格外難得。他呼籲市民，用選票支持願意做事、用心照顧市民的市長，讓謝國樑繼續為基隆打拚，讓正向的力量在基隆延續。

謝國樑說，感謝黃國昌主席在選戰最後一天到基隆，代表民眾黨幫他車隊選街，對他的選情一定有很大的幫助，黃國昌這幾天對不公不義的事情仗義直言，獲得社會上廣大的回響，如同讓他吃下定心丸，上午有副市長邱佩琳陪車掃，下午主席再親自來，他對選情有十足的信心，最後一定會勝選。

謝國樑表示，藍白攜手有共同的目標，就是讓基隆更好、讓市民的生活更好。從改善交通、支持育兒，到提升城市生活環境，每一項工作都需要持續投入。他會繼續凝聚各方力量，推進市政建設，把大家的支持化為具體成果，讓基隆一步步向前。

民眾黨主席黃國昌今天下午到基隆與謝國樑車隊掃街，最後衝刺。記者游明煌／攝影