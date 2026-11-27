美光桃園廠勞資爭議持續延燒擴大，今成2026桃園市長選戰攻防話題。民進黨桃園市長候選人黃世杰今稱美光關廠消息已造成產業及市民恐慌，遺憾主管機關處理勞資協商不夠積極。桃園市政府則強硬回擊「民進黨造謠」，做賊喊抓賊。

美光勞資爭議起因記憶體景氣好，公司獲利創新高，但員工不滿現行獎金制度，要求重談分潤；桃園廠工會與公司多次協調無共識，勞方一度放棄談判，經桃市府溝通才重返談判桌。然而，昨天協調會前，有名嘴稱美光高層考慮暫停在台投資或關掉桃園廠，引發勞資對立升溫，協調最終無果，目前暫定十二月初再開會。

針對名嘴言論，黃世杰今稱消息已經造成產業界及市民擔憂，他不樂見有這樣的情緒，也不希望這種情形真的發生，期待各方能夠積極磋商，趕快讓這件事情有個多贏的局面。

另外，黃世杰也稱主管機關處理勞資協調不夠積極，未來他當市長一定更加地積極，讓投資環境更穩定，「不要再發生產業對桃園投資環境產生疑慮，這個對於桃園的傷害非常大」。

桃園市新聞處長羅楚東對黃世杰喊話，「造謠和製造恐慌的都是你的黨、你的陣營，做賊喊捉賊」，放水埤塘光電喊自己擋下、放水SRF喊自己反對」，強調黃前後矛盾的舉止言行，只會證明自己的從政歷程無法被檢驗。

桃園市勞動局則說，昨天會議中，工會希望公司提供10月22日協商以來的獎酬方案，作為工會提方案參考資料，經雙方討論，公司同意工會、會人員及律師負一定範圍保密義務後，提供相關資料；工會後續將於12月2日提出方案由公司評估，雙方已訂12月4日再開調解會，而市府會繼續秉持公正、中立原則，提供勞資雙方溝通協商平台，協助釐清歧見、尋求共識。