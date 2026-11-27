選戰進入最後衝刺，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天回防雲林最大票倉斗六市，立法院長韓國瑜、縣長張麗善及立委許宇甄下午陪同張嘉郡、斗六市長候選人黃尤美及多名黨籍候選人展開車隊掃街，沿途向民眾懇託支持。張嘉郡表示，選舉已進入關鍵時刻，每一張選票都至關重要，「少你一個都不行」，呼籲支持者明天踴躍投票。

韓國瑜前天才到斗六陪同張嘉郡、黃尤美車隊掃街，今天再度南下助陣，與張麗善、許宇甄等人從斗六朝龍宮出發，展開車隊掃街，沿途支持者熱情揮手，展現選前催票氣勢。

張嘉郡感謝韓國瑜、張麗善、許宇甄及地方鄉親到場相挺，陪同車隊掃街，沿途向民眾懇託支持。她表示，今晚斗六、虎尾兩地也將舉辦選前之夜徒步遊行，邀請鄉親帶著家中最愛的「小寶貝、老寶貝、毛寶貝」一起走上街頭，不分年齡、跨越世代，共同參與選前造勢活動。

張嘉郡強調，選舉進入最後關鍵時刻，每一張選票都至關重要，「少你一個都不行」，呼籲支持者把握最後衝刺時間，明天踴躍出門投票，凝聚支持力量，讓雲林未來持續向前。

張麗善則向鄉親喊話，強調只有張嘉郡、黃尤美能夠守護湖山水庫乾淨水源，呼籲選民支持兩人，守護雲林珍貴水資源。

選戰進入最後衝刺，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天回防雲林最大票倉斗六市，立法院長韓國瑜、縣長張麗善及立委許宇甄下午陪同張嘉郡、斗六市長候選人黃尤美及多名黨籍候選人展開車隊掃街，沿途向民眾懇託支持。記者陳雅玲／攝影