選戰最後倒數，國民黨主席鄭麗文今偕同新竹縣長楊文科夫婦，深入竹北、新豐車隊及市場掃街，代替因絕食抗議住院的國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩向鄉親請託。鄭麗文談及徐欣瑩的處境，除痛批司法介選，更感嘆「為什麼台灣選舉會選成這樣？」

鄭麗文連日展開「主席親征」輔選行程，昨天深入竹東、關西、新埔，今天則轉往新豐、竹北，與楊文科夫婦一同為徐欣瑩及國民黨各級候選人催票，沿途不少民眾走出家門、店家揮手致意，更有民眾在市場緊緊抱著鄭麗文、感動落淚，讓她直呼新竹鄉親的勇敢與堅強，令她深受感動。

楊文科表示，感謝鄭麗文在全國選務最繁忙的時刻，親自到新竹縣輔選，這場選舉走得格外艱辛，徐欣瑩為抗議司法不公而絕食住院，更讓大家心疼與不捨。他也質疑選前司法搜索行動影響正常競選，呼籲支持楊文科的鄉親，一定要票投徐欣瑩，國民黨團結奮戰到最後一刻。

鄭麗文指出，明天就要投票，徐欣瑩卻仍在醫院絕食，心跳甚至一度降至每分鐘40下以下，她痛批徐欣瑩的小編遭到「司法追殺迫害」，徐欣瑩則以絕食表達悲憤與抗議，自己曾多次勸說徐欣瑩恢復進食，卻始終未能說服她，對此感到十分不捨。

「為什麼台灣選舉會選成這樣？」鄭麗文質疑，相關事件背後仍有諸多疑點，是否有人刻意抹黑、轉移焦點，她相信真相終將浮出水面，強調絕不能讓司法成為影響民主選舉公平性的工具。

鄭麗文也強調「團結就是力量」，感謝楊文科夫婦及團隊連日來代為上陣，風雨無阻、馬不停蹄地奔走輔選，並肯定竹北市近年的蓬勃發展，以及國民黨竹北市長候選人吳旭智對地方公共事務的投入與努力。

鄭麗文最後以「飄風不終朝，驟雨不終日」形容此刻的心境，期盼明天投票日能夠撥雲見日、藍天重現。

國民黨主席鄭麗文今偕同新竹縣長楊文科夫婦深入竹北、新豐掃街拜票，代替因絕食抗議住院的國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩向鄉親請託。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨主席鄭麗文今偕同新竹縣長楊文科夫婦深入竹北、新豐掃街拜票，代替因絕食抗議住院的國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩向鄉親請託。圖／國民黨新竹縣黨部提供