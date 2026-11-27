聽新聞
0:00 / 0:00
300萬MV點閱音樂人朱康今晚現身選前之夜 歌聲應援柯志恩
國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚將在前鎮區舉辦選前之夜，這場投票前的最後造勢活動走溫馨感性路線，沒有大咖站台，最後壓軸演出邀請為柯志恩寫歌、MV突破300萬人觀看的音樂人朱康現身唱歌。朱康溫情喊話說，柯志恩牽女兒的手上台致詞畫面最令他感動，最後寫入歌曲裡面，希望大家一起為柯志恩加油。
柯志恩選前之夜預計今晚7時起在夢時代附近台糖廣場舉辦，競總主委、立法院前院長王金平開場致詞，立委林倩綺、陳菁徽輪番登台助講，台大前校長管中閔預計7時44分演說，在柯志恩溫情告白之後，音樂人朱康最後登台演唱台語競選歌曲「我們都在」。
朱康分享，當初寫這首歌的時候，他在臉書看見柯志恩牽著女兒的手在台上演講，配著淡淡的鋼琴配樂，這個畫面讓他非常感動；這首歌就是希望呈現柯志恩的專業、認真，並把母親對女兒的愛及她對高雄的付出寫進去歌曲裡面，感謝大家喜歡。
柯志恩在臉書發文指出，四年前的「留一盞燈」，以及今年的「世界高雄」和「我們都在」這三首歌，可以說是她在高雄打拚的寫照。從當年的不捨與牽掛，到對高雄未來的想像，再到如今一路相伴的感動，每一首歌，都記錄著她不同階段的心境，也唱出她對這片土地深深的情感。
柯志恩說，那些走過的街道、遇見的笑容，以及一路陪伴的鄉親，都是這些歌曲中最美的風景，「今天晚上，期待與大家相聚，一起唱響我們對高雄的愛」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。