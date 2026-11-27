國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚將在前鎮區舉辦選前之夜，這場投票前的最後造勢活動走溫馨感性路線，沒有大咖站台，最後壓軸演出邀請為柯志恩寫歌、MV突破300萬人觀看的音樂人朱康現身唱歌。朱康溫情喊話說，柯志恩牽女兒的手上台致詞畫面最令他感動，最後寫入歌曲裡面，希望大家一起為柯志恩加油。

柯志恩選前之夜預計今晚7時起在夢時代附近台糖廣場舉辦，競總主委、立法院前院長王金平開場致詞，立委林倩綺、陳菁徽輪番登台助講，台大前校長管中閔預計7時44分演說，在柯志恩溫情告白之後，音樂人朱康最後登台演唱台語競選歌曲「我們都在」。

朱康分享，當初寫這首歌的時候，他在臉書看見柯志恩牽著女兒的手在台上演講，配著淡淡的鋼琴配樂，這個畫面讓他非常感動；這首歌就是希望呈現柯志恩的專業、認真，並把母親對女兒的愛及她對高雄的付出寫進去歌曲裡面，感謝大家喜歡。

柯志恩在臉書發文指出，四年前的「留一盞燈」，以及今年的「世界高雄」和「我們都在」這三首歌，可以說是她在高雄打拚的寫照。從當年的不捨與牽掛，到對高雄未來的想像，再到如今一路相伴的感動，每一首歌，都記錄著她不同階段的心境，也唱出她對這片土地深深的情感。

柯志恩說，那些走過的街道、遇見的笑容，以及一路陪伴的鄉親，都是這些歌曲中最美的風景，「今天晚上，期待與大家相聚，一起唱響我們對高雄的愛」。