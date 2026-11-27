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投票前夕最後衝刺！張善政再啟動車掃：熱心民眾給了很大的信心
明天就是投票日，桃園市長張善政今天下午再啟動車隊掃街，與議長邱奕勝、立委魯明哲、議員候選人梁為超、彭康傑等人，一起從中壢聯合競總出發。張善政表示，這幾天連續的車掃非常興奮，因為在車掃過程裡面接觸到非常多熱心與溫暖的民眾，給了他很大的信心。
近日張善政掃街時，除了不少藍營大咖接連上陣合體，拉抬聲勢，也吸引許多民眾眼球，張善政也有在手上綁著「KMT國旗飄帶」當作裝飾。
張善政說，這個飄帶識別度比較高，二來他們也送出很多飄帶，還有看到鄉親把飄帶綁在車子的後照鏡上，開車時飄帶飄起來非常漂亮，也有人綁在手臂上或頭上，這是一個支持他們的飾品。
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