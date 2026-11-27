明天就要投票了，無黨籍彰化縣長候選人邱建富今天把握選前最後一天，除了一大早先到彰化市金馬路、中山路口拜票，再以車隊掃街，更透過紙本、街頭與網路三種方式， 積極催票。

邱建富表示，因應此次選戰，他特別以報紙形式製作「彰化富報」，跳脫傳統競選文宣模式，透過民眾熟悉的閱讀方式，將參選的重要政見、從政理念及彰化未來發展藍圖整理呈現，讓選民能夠更完整了解政策內容，看見具體規劃。

邱建富說，原先印製的10萬份「彰化富報」已經索取一空，團隊緊急追加印製5萬份，今晚特別前往彰化火車站、員林火車站及彰化高鐵站，分享給返鄉遊子，了解家鄉未來的發展願景。

在實體拜票行程結束後，今晚10時30分，「富哥開麥啦！你提問我來答，直球對決」也將迎來選前最終場。邱建富表示，這段時間透過直播與民眾直接交流，希望打破傳統政治溝通方式，讓民眾有機會直接提問，候選人也能直接回應，從政策討論到地方大小事，都能透過線上平台坦率對話。

邱建富指出，今晚在實體競選活動結束後，仍將利用最後時間與大家在線上溝通，將選前最後一天的行程延伸到網路平台，持續聆聽民意、回應鄉親關心的議題。

無黨籍彰化縣長候選人邱建富（右）今天把握選前最後一天，除了一大早先到彰化市金馬路、中山路口拜票，再以車隊掃街。圖／邱建富競選總部提供