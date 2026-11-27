民進黨台南市長候選人陳亭妃37區鐵馬催票行動，今天下午最後一站從新營區許丑埤寮伽蘭廟出發一路衝刺到長勝營區，台南市長黃偉哲到場陪同參拜，展現市政交棒、政策延續的意味。

兩人也談到營養午餐及幼兒鮮奶政策，黃偉哲強調，未來市長除了延續營養午餐免費政策，也要持續提升供餐品質，擴大中央廚房建設；陳亭妃則表示，將進一步縮小城鄉營養差距，讓孩子吃得營養、也吃得開心。

黃偉哲表示，營養午餐最重要的是把食安、衛生及品質顧好，市府過去推動中央廚房，讓學校自行烹煮，從食材到烹調過程都能掌握，營養、衛生及安全也更有保障。他認為，應盡量減少團膳業者供餐比例，並非團膳業者不好，而是業者也需要合理利潤，以兩成利潤計算，扣除相關成本後，實際能運用在食材上的經費相對有限。

黃偉哲指出，當初推動中央廚房的方向是正確的，未來應持續擴大建設，讓更多學校的營養師、廚師及工作人員，在家長會及各界監督下，為學生準備更好的食材及營養午餐，確保供餐品質。

陳亭妃表示，市區與偏鄉的營養午餐仍存在差距，希望進一步補足相關補助，讓每一位孩子都能獲得相同的營養照顧，不因城鄉差距而有不同的菜色及品質。她先前已宣布將選舉補助款的30%捐給偏鄉教育及偏鄉醫療，也希望持續關注偏鄉孩子的營養需求。

陳亭妃指出，黃偉哲市長已經推動營養午餐免費，未來要思考的是如何在免費的基礎上繼續精進，讓孩子不只吃得到，也能吃得更好。營養充足之外，還要讓孩子喜歡吃，這才是未來營養午餐政策努力的方向。

此外，陳亭妃也提出幼兒鮮奶政策，表示目前公立幼兒園每周提供3次鮮奶，未來將擴大至私立幼兒園，讓公私立幼兒園孩子都能享有相同照顧。她說，相關政策已與黃偉哲討論，未來將持續增加經費投入，讓每個孩子都能喝到鮮奶，不因就讀公立或私立幼兒園而有所差別。

陳亭妃強調，無論公立或私立，每個孩子都是政府的心肝寶貝，若有機會進入市政府，將讓相關政策無縫接軌，延續既有照顧措施，並進一步擴大服務範圍。

台南市長黃偉哲到新營陪陳亭妃鐵馬催票最後一站，談市政交棒傳承，營養午餐免費還要吃得更好。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲到新營陪陳亭妃鐵馬催票最後一站，談市政交棒傳承，營養午餐免費還要吃得更好。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲到新營陪陳亭妃鐵馬催票最後一站，談市政交棒傳承，營養午餐免費還要吃得更好。記者吳淑玲／攝影