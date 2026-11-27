美光桃園廠勞資爭議持續延燒，桃園市長張善政今天下午受訪時表示，昨天第二次勞資雙方調解會非常順利，但有保密協議，所以只能講程序，昨天美光高層也有給他回應，他想這是最好的答案。

張善政表示，昨天第二次勞資雙方調解會非常順利，雙方的差距有持續在拉近，已經決定了下一次調解會的時間，在下周五、12月10號早上，而且已經把下一次調解會的議題，以及開會之前，雙方各自要準備的工作都講得非常清楚，所以他期待，下一次調解會的進展會更為具體、，但是因為有保密協議，所以他只能講程序，實質內容不方便講。

張善政說，昨天美光高層有給他回應，張善政也念出回應的片段內容，「我們感謝張善政市長及桃園市府持續協助安排與桃園工會的調解，美光將持續秉持誠信原則參與調解，並期待雙方達成共識，我們有信心維持營運不斷，持續服務客戶。」他想這是最好的答案。

針對美光勞資調解爭議，民進黨桃園市長候選人黃世杰表示，這個消息已經造成產業界與市民的擔憂跟恐慌，不希望這樣的情形真正發生，還是希望在談判過程中，各方能夠積極來磋商，趕快讓這件事情有多贏的局面，這個對台灣產業還是好的。

黃世杰說，但很遺憾，現在的主管機關，在處理勞資協調上，展現的態度不夠積極，他也希望未來在擔任市長時，一定會更加積極來讓雙方能夠達成很好的協議，讓投資環境可以更穩定，不要再發生產業對桃園的投資環境產生疑慮的情形，這對桃園的傷害非常大。