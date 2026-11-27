國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩為抗議司法暴力介選，絕食至今已進入第8天，日前因心跳過低緊急送醫。徐欣瑩競選辦公室今天下午2時發布新聞稿指出，徐欣瑩已向醫院請假獲准，將於今晚短暫出席竹北選前之夜，親自向鄉親表達感謝，隨後返回醫院。

徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩目前身體狀況仍相當虛弱，心跳也尚未恢復正常水準，至今仍未進食。盡管身體狀況不佳，但考量今天是選前最後一天，徐欣瑩仍希望能夠親自出席選前之夜，向一路以來關心、支持她的鄉親表達感謝，因此在經過醫院評估後，請假獲准短暫離院。

徐欣瑩日前因競選辦公室遭檢警搜索，質疑司法介入選舉，於20日晚間在新竹地檢署前展開絕食抗議，期間因身體不適、心跳過低緊急送醫，住院後仍持續絕食。原訂由徐欣瑩親自出席的多場競選活動，也改由胞弟徐世勳代為出席，向鄉親懇託支持。

新竹縣長選戰進入最後倒數，明天即將投票，徐欣瑩因住院無法親自參與最後階段的掃街拜票行程，今天上午由國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科及徐世勳等人代為掃街催票，把握選前最後時間爭取支持。

徐欣瑩今晚將短暫出席在竹北市義民中學後方停車場舉辦的「選前之夜暨團結同欣音樂會」。競辦強調，考量徐欣瑩目前的身體狀況，今晚僅會發表簡短談話，活動結束後將返回醫院。