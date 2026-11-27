明天就是九合一選舉投票日，民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾今天上午把握黃金最後一天，由民進黨立委許智傑從高雄跨海搭機抵澎湖，與在地立委楊曜共同陪同走進馬公市北辰市場拜票，現場攤商與採買民眾熱情簇擁，紛紛比出「4」號手勢、高喊口號加油打氣，甚至還有攤商戴起力挺吳淑瑾的競選小帽，以及拿出「洋流」飄帶支持，展現選前最後關頭的熱絡氣勢。

許智傑今天上午9時前往馬公北辰市場陪同吳淑瑾掃街，走進市場時，不少攤商放下手邊工作上前寒暄握手，有人戴著印有「 吳淑瑾」字樣的帽子、拿「洋流」飄帶揮舞，也有攤商舉牌、比出4號手勢並大喊「凍蒜」，氣氛相當熱鬧。

許智傑表示，今天特地來到澎湖，和楊曜一起陪同吳淑瑾走進市場向鄉親打招呼、推薦吳淑瑾，是因為從高雄到澎湖雖隔著一段海洋，但兩地情誼與連結始終緊密，呼籲澎湖鄉親明天集中選票。

楊曜指出，與許智傑陪同吳淑瑾再度到北辰市場拜票，過程中感受到吳淑瑾的高人氣與高支持度，盼能轉化為選舉結果的高得票率，對於近來多次陪同掃街，被不少鄉親誤以為自己要參選，楊曜也幽默澄清並重申「退休是我的選擇，輔選民進黨的候選人，是我的責任」，同時感謝好友許智傑跨海助選，並期盼黨籍選將揮出全壘打。

吳淑瑾感謝「高雄小金剛」許智傑跨海相挺，肯定許智傑及楊曜為台灣民主或地方付出的情誼，她也強調自己將延續縣長陳光復「幸福澎湖」的施政理念與建設基礎，並搭配黨籍立委與中央資源推動地方發展，同時呼籲鄉親在關鍵時刻幫忙拉票、固票，力拚守住執政並讓民進黨在澎湖開出紅盤。

立委許智傑選前最後一天，陪同吳淑瑾到北辰市場拜票。記者巫鴻瑋／攝影

立委許智傑、楊曜等人陪同吳淑瑾到北辰市場拜票，現場攤商立刻放下手邊生意熱情迎接。記者巫鴻瑋／攝影