民進黨桃園市長候選人黃世杰昨在中壢舉辦大型造勢活動，會中致詞重申選舉政見，喊出8年2萬戶社宅完工入住，同時規畫婚育宅，減輕年輕世代家庭負擔；桃園市都發局長江南志今表示，桃園全市8年2萬戶社宅完工不是目標，而是早就在路上的計畫。

黃世杰昨晚在中壢造勢吸引近2萬人到場，會中他批桃園大眾運輸「幽靈公車」問題嚴重，從交通、產業、居住正義及社會福利等面向切入，大談未來治理桃園願景，在居住方面強調8年內將社宅擴充至2萬戶，同時釋出2千戶「婚育宅」，減輕年輕世代成家的負擔。此外，居住環境品質也要跟著提升，因此還要廣設特色公園及運動場館。

針對社宅推動，江南志今在臉書公開分享桃園目前社宅推動進度，指桃市府已發包的社宅有1萬1028戶，中央在桃園已發包也有6862戶，加上中央另承諾地方2340戶，總計2萬230戶。他表示，若加上市府明年即將啟動的社宅案，8年全市二萬戶社宅完工「早就在路上了」。

江南志列舉桃園武陵、正光及大溪埔頂等社宅，指桃園今年8月有上萬戶社宅決標，興建中有16處3816戶，預計2030年竣工能達1萬戶。他表示，有人把社宅「8年全市完工2萬戶」當成政見喊，那不是願景，也不是目標，是不蓋社宅的決定。