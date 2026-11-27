選前最後一天，台灣民眾黨主席黃國昌從花蓮出發，陪同黨籍市長候選人戴于文拜票，喊話小草明天出來投票；爭取連任的市長候選人魏嘉彥有蔣萬安、柯志恩等藍營縣市首長及候選人接力錄製影片支持，魏嘉彥今天與哥哥、縣長候選人魏嘉賢合體，在花蓮市區大票倉車掃，晚間也將舉辦大遊行。

黃國昌一早趕到花蓮陪同戴于文在中正路口拜票，又走入重慶市場逐攤請託，接著在市區展開車掃。

黃國昌說，今天是選前黃金24小時，他從花蓮出發，創黨主席柯文哲從嘉義出發，晚間在竹北集結，號召所有支持者明天出來投票。他呼籲還在外地的年輕人返鄉，集中選票支持戴于文及黨提名的縣議員候選人蔡翼陽。

媒體詢問台北市長蔣萬安分別錄製影片支持戴于文及魏嘉彥，是否影響花蓮藍白合？黃國昌說，蔣萬安身為國民黨籍台北市長，幫魏嘉彥錄影片加油打氣是人之常情，或許國民黨也有給一些壓力。戴于文是在1121民眾黨全國大集結晚會後台當面請蔣萬安錄影片支持，蔣欣然同意，當天傅崐萁根本不在現場，和傅一點關係都沒有。

花蓮市長魏嘉彥是國民黨籍，爭取連任卻未獲黨提名，蔣萬安、南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、新北市長侯友宜，以及高雄市長候選人柯志恩接力錄製拜票影片，喊出「愛花蓮，繼續拚，讓花蓮大步向前」的競選口號力挺。

魏嘉彥競總表示，除縣市首長外，台北市議員詹為元、王欣儀、陳炳甫、侯漢廷，新北市議員呂家愷，以及黨籍立法委員牛煦庭、游灝、黃建賓等人，也陸續錄製影片，跨縣市、跨層級相挺，感謝各界在選戰關鍵時刻支持。

魏嘉彥今天與魏嘉賢、前衛生局長朱家祥一同在花蓮市區車掃，沿路不少民眾揮手加油，兩兄弟晚間將在福町路集合，並肩舉辦選前大遊行。

台灣民眾黨主席黃國昌今天陪同黨籍花蓮市長候選人戴于文（右）到重慶市場拜票，喊話小草明天出來投票。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天從花蓮出發，陪同黨籍花蓮市長候選人戴于文（左）、縣議員候選人蔡翼陽（右）掃街，喊話小草明天出來投票。記者王燕華／攝影