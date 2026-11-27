聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌花蓮出發陪戴于文催票 魏嘉彥獲藍營大咖接力錄影相挺
選前最後一天，台灣民眾黨主席黃國昌從花蓮出發，陪同黨籍市長候選人戴于文拜票，喊話小草明天出來投票；爭取連任的市長候選人魏嘉彥有蔣萬安、柯志恩等藍營縣市首長及候選人接力錄製影片支持，魏嘉彥今天與哥哥、縣長候選人魏嘉賢合體，在花蓮市區大票倉車掃，晚間也將舉辦大遊行。
黃國昌一早趕到花蓮陪同戴于文在中正路口拜票，又走入重慶市場逐攤請託，接著在市區展開車掃。
黃國昌說，今天是選前黃金24小時，他從花蓮出發，創黨主席柯文哲從嘉義出發，晚間在竹北集結，號召所有支持者明天出來投票。他呼籲還在外地的年輕人返鄉，集中選票支持戴于文及黨提名的縣議員候選人蔡翼陽。
媒體詢問台北市長蔣萬安分別錄製影片支持戴于文及魏嘉彥，是否影響花蓮藍白合？黃國昌說，蔣萬安身為國民黨籍台北市長，幫魏嘉彥錄影片加油打氣是人之常情，或許國民黨也有給一些壓力。戴于文是在1121民眾黨全國大集結晚會後台當面請蔣萬安錄影片支持，蔣欣然同意，當天傅崐萁根本不在現場，和傅一點關係都沒有。
花蓮市長魏嘉彥是國民黨籍，爭取連任卻未獲黨提名，蔣萬安、南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、新北市長侯友宜，以及高雄市長候選人柯志恩接力錄製拜票影片，喊出「愛花蓮，繼續拚，讓花蓮大步向前」的競選口號力挺。
魏嘉彥競總表示，除縣市首長外，台北市議員詹為元、王欣儀、陳炳甫、侯漢廷，新北市議員呂家愷，以及黨籍立法委員牛煦庭、游灝、黃建賓等人，也陸續錄製影片，跨縣市、跨層級相挺，感謝各界在選戰關鍵時刻支持。
魏嘉彥今天與魏嘉賢、前衛生局長朱家祥一同在花蓮市區車掃，沿路不少民眾揮手加油，兩兄弟晚間將在福町路集合，並肩舉辦選前大遊行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。