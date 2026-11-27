明天就是投票日，選前之夜，屏東縣長藍綠候選人各自拚場。爭取連任民進黨籍縣長周春米將攜手屏東市長候選人梁育慈舉辦「屏東Ya亮起來」選前之夜嘉年華，率支持者走上屏東市街頭；國民黨籍縣長候選人蘇清泉選在屏東市慈鳳宮前辦「屏東好未來・贏向勝利之夜」，集結支持者，力拚最後催票。

周春米延續正面、溫暖、歡樂選戰主軸，今晚6時在周春米、梁育慈聯合競選總部廣場登場，之後與屏東隊各級候選人及支持者展開踩街，行經屏東公園、廣東路、民生路及屏東市圓環等市區重要路段，預計晚間8時20分返回總部，選前最後喊話。

周春米陣營今晚跨縣市串聯，邀請鄉親應援民進黨台北市長候選人沈伯洋，讓屏東選前之夜也成為沈伯洋的選前之夜，凝聚支持者向心力。

蘇清泉第三度挑戰屏東縣長大位，選前之夜選在屏東市媽祖廟慈鳳宮前登場，晚間6時開始，競選團隊邀集多位政界嘉賓、知名歌手及舞團助陣，預告神秘嘉賓現身。

今晚藍綠將選前之夜主戰場拉到全縣人口最多屏東市，周春米踩街遊行凝聚人氣，蘇清泉以定點大型造勢集結支持者。