選戰進入最後倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第8天，目前仍在醫院休養。國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科及徐欣瑩胞弟徐世勳今早赴竹北、新豐掃街拜票，把握選前最後一天全力催票，為國民黨各級候選人衝刺選情。

徐世勳一早與國民黨竹北市長候選人吳旭智、新竹縣議員候選人杜文中前往竹北天后宮市場掃街拜票，雖然徐欣瑩仍在醫院，無法親自向選民請託，不少民眾見到徐世勳仍熱情給予鼓勵，並祝福徐欣瑩早日康復，也有攤商送上象徵好彩頭的鳳梨、蒜頭，高喊「凍蒜」，讓競選團隊相當感動。

徐欣瑩競選團隊今天稍早也透過臉書透露，徐欣瑩目前身體仍相當虛弱，有暈眩、全身無力等症狀，但她正努力讓身體狀況好轉，並爭取今晚能親自出席選前之夜活動，希望能親口向一路支持、關心她的鄉親說聲謝謝。

隨後，楊文科與徐世勳轉往新豐、竹北展開選前最後一波車隊掃街，眾人先在新豐鳳蓮宮集結，車隊沿途行經泰安街、福德街、建興路、新庄路及新市路等路段，向沿途住戶、商家及民眾揮手致意，懇請鄉親明天踴躍出門投票。

車隊隨後前往東華龍產發園區與吳旭智團隊會合，接續行經竹北市華興街、國盛街、中正東路、三民路、博愛街及光明六路等主要道路。不少民眾見到車隊紛紛豎起大拇指、高喊「國民黨加油」，也有人主動上前握手，表達支持之意。

徐欣瑩競選團隊也透過臉書直播掃街情形，不少支持者在線上留言打氣，有網友表示「國民黨新竹縣大團結，看看客家人硬頸精神和情感力挺的決心」，也有人留言催票，「2號徐欣瑩的縣長勝選，就差縣民您的這一票。」盼透過街頭拜票及網路串聯，凝聚支持者向心力。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第8天，國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科及徐欣瑩胞弟徐世勳今赴竹北、新豐掃街，全力催票。圖／徐欣瑩競選團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第8天，國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科及徐欣瑩胞弟徐世勳今赴竹北、新豐掃街，全力催票。圖／徐欣瑩競選團隊提供