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影／號召光榮返航！鄭朝方「機師視角」夜景片催票 瀏覽登熱搜
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天凌晨釋出最新影片，以機師俯瞰竹北璀璨夜景的視角切入，透過「領空呼叫、彼此守護」的溫柔創意，號召竹北市民與支持者拿起手機、向13鄉鎮親友傳遞訊號，11月28日一起「光榮返航」。影片一推出便在社群引發熱烈迴響，更登上趨勢熱搜，今上午衝破12萬的瀏覽記錄。
影片一開場便以「哈囉，聽得到嗎？」搭配客語親切問候，畫面隨即帶入夜色中亮起燈光的竹北建設，包含翰林橋、福興公園、水圳公園、縣福公園以及「自由之花」等市空拍畫面。透過高空俯瞰的視角，讓平時熟悉的公園綠地、橋樑與道路燈景在夜色中呈現出別具美感的城市輪廓，也象徵這四年來竹北一步一腳印累積的建設成果。
鄭朝方在影片中以「現在在新竹縣的領空裡面，需要大家的幫忙」為起點，點出選戰最後關頭最需要的不是焦慮與對立，而是彼此串聯的行動力。呼籲鄉親給他最有力的訊號，就是打通電話或傳訊息給其他12鄉鎮的親友，把這份對美好生活的期待擴散出去，讓全縣鄉親凝聚更大的能量。
鄭朝方表示，過去他在竹北用心打造城市、守護大家的生活日常；如今關鍵時刻，希望從「我守護大家」昇華為「我們守護彼此」，邀請每一位縣民在11月28日親自走進投票所，用選票把他留下來，他會將竹北經驗帶向全縣，一起迎來「光榮返航」。
鄭朝方指出，今日17點30竹東客家戲曲公園（溪南場）及18點30竹北縣政六路（溪北場），一起參加「選前之夜嘉年華」，把對建設的肯定化為選票，讓美好的改變從竹北延伸到新竹縣每一個角落。
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