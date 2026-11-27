選戰倒數最後一天，屏東縣長周春米今27日安排上午、下午兩場屏東市車隊掃街，偕同屏東市長候選人梁育慈、屏東縣議員李世斌、方一祥，以及縣議員候選人李清聖、蔡侑庭、饒怡君等屏東隊成員，把握選前衝刺，深入屏東市大街小巷，拜託鄉親務必出門投票。

「屏東正迎來關鍵發展時刻！」周春米說，四年來，縣府團隊全力推動各項重大建設、福利政策與產業發展，明天投票將決定屏東未來四年關鍵時刻。

周春米強調，「你的這票很重要，每一張選票都很重要」，並再次呼籲鄉親踴躍參與民主選舉。

今晚選前之夜，周春米、梁育慈聯合競選總部晚間6時半舉辦「屏東YA亮起來」選前之夜嘉年華，邀請鄉親共襄盛舉，以正面、溫暖、歡樂的方式來見證民主盛會。

周春米再次提醒，明28日為投票日，投票時間上午8時至下午4時，鄉親記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，行使公民權利，出門投票。