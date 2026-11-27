選戰進入最後倒數，金門烏坵鄉選舉卻突生變數！烏坵鄉公所在今天上午10時許公告，因明天海峽北部受東北季風影響，預測海象惡劣，原訂明天清晨出發的投票專船確定取消，消息一出，引發地方譁然，烏坵選舉人數有512人，目前僅有50多人在島上，意味著絕大多數選民恐無法返鄉投票，不少民眾質疑選舉權益受到影響，認為政府應該要考慮開放通訊投票。

「這真是史上頭一遭！」一名陳姓鄉民表示，上午10時多看到群組轉傳公告時，第一時間相當錯愕，因為過去即使遇到風浪過大，頂多是船班延誤，從未發生投票專船直接取消的情況。他無奈笑說，或許是老天爺的安排，這次恐怕只能由島上現有的50多位居民投票決定鄉長人選。

據了解，這次投票專船原訂明天上午5時30分從金門出發，單程航行約6小時，規劃300個座位供選民返鄉投票，不過，依氣象預報，明天海象將由中浪轉為大浪，下午陣風甚至可能達10級，即使金門快輪能航抵大坵島，後續仍須仰賴海軍小艇接駁，才能將選民送往小坵島，考量航行及接駁安全，最終決定取消輸運任務。

烏坵在地民眾則認為，每次回去投票都「勞民傷財」，交通又高度仰賴天候，政府應正視離島選民投票困境，甚至考慮將烏坵列為通訊投票示範區，避免類似情況重演。這次專船取消，讓原本有意返鄉投票的數百名選民失去投票機會，僅憑島上50多人決定鄉長人選，是否足以反映整體民意，也引發討論。

至於選舉結果，這次烏坵鄉長共有高丹華、蔡金照、吳玉林3人角逐，相關人士表示，由於屬於3人競逐的相對多數決選舉，依法完成投開票及審定程序後，得票最高者即可當選，並無得票率須達20%的門檻。