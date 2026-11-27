明天就是投票日，桃園市長張善政今天啟動「12小時不斷電」直播，拋棄傳統的選前之夜模式，張善政今天在FB發文，他說，謝謝年輕夥伴把創意化為行動，這段日子能和他們一起工作，以他們為榮。更期待未來的桃園，能讓更多年輕人成就屬於自己的夢想。

張善政表示，過去在台大任教，後來投入科技產業，身邊一直有許多年輕夥伴。這些經歷讓他深刻體會到，身為老師或主管，重要的不是告訴他們該怎麼做，而是給予充分的信任，讓年輕人有空間發揮自己的想法。很多時候，他們的創意與執行力，遠遠超乎原先的想像。

張善政細數，從發言人莊鎧毓親自創作的競選主題曲「桃園 由你來挺」，到發言人洪于媗策畫今天的「12小時不斷電」直播，這些不同於傳統選舉的嘗試，都是年輕夥伴自己提出構想、反覆討論，再付諸實現的成果。

張善政表示，過去一段時間，當他在街頭車掃，康晉瑜、張文瑜、劉又名，以及身為首投族的 侯鈞瀚，就在直播棚內輪番上陣，與不同領域的來賓對談，用年輕世代的觀點，分享桃園這幾年的改變，以及對這座城市未來的想像。獨當一面是最後的成果，但更清楚，這來自於他們在過程所投入的時間與心力，每件事，真的都不容易。

張善政說，桃園還有許多同樣有想法、有才華的年輕人，在不同領域努力著。身為市長，我想讓這座城市提供足夠的機會，讓年輕人無論選擇什麼樣的人生道路，都有發揮所長的空間。

張善政指出，從捷運路網、教育環境、醫療資源，到居住條件與產業發展，他們今天所做的市政工作，都必須考慮年輕世代未來數十年的生活與需求。城市治理的成績，更在於為下一個世代創造了多少機會。