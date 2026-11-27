明天就是投票日，桃園市長張善政今天啟動「12小時不斷電」直播，拋棄傳統的選前之夜模式，張善政今天在FB發文，他說，謝謝年輕夥伴把創意化為行動，這段日子能和他們一起工作，以他們為榮。更期待未來的桃園，能讓更多年輕人成就屬於自己的夢想。

2026-11-27 12:28