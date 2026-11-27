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選前衝刺晚間賴總統再度助講 賴瑞隆：對明天投票「戒慎恐懼」
選前最後一天，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆持續掃街，今天上午8點半現身岡山區文賢市場，接著車隊掃街岡山、橋頭，預計下午4點轉往鳳山區鳳邑牛稠埔北辰宮，固守高雄最大票倉。賴瑞隆上午受訪說，每一張票都會影響高雄的未來的發展，所以要拜託大家，投下你喜歡的生活方式。
賴瑞隆今晚間將在捷運鳳山溪站旁舉辦「隆洋之夜」選前應援活動，賴清德總統、市長陳其邁及高雄市立委、市議員們皆將出席，展現共同拚戰的團結精神。
賴瑞隆競選總部公布今晚活動規畫，賴總統預計6點47分助講，隨後接著賴瑞隆大進場，最後則由市長陳其邁登台致詞，結束後，賴瑞隆將在陳其邁陪同下，接續展開車隊掃街，路線為造勢活動會場至競選總部，全力衝刺最後一哩路。
另外，明天投票日，賴瑞隆預計8點半前往小港區青山國小投票。賴瑞隆說，對明天的投票他仍是戒慎恐懼，謹慎小心，期盼所有的市民朋友一定要出來投票。
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