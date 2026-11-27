明天就是投票日，歷經四年深耕，國民黨高雄市長候選人柯志恩在競選最後一天安排鳳山區車掃行程，她帶著崇敬心情在龍成宮上香祈福，並表示，很擔心選前出現奧步，所以已組律師團三班輪班以防止任何選前不當操作，嚴陣以待、戒慎恐舉。

在鳳山區議員候選人陪同下，柯志恩今早在鳳山五甲龍成宮參拜後掃街拜票。柯出發前受訪說，走過1500多個日子，大家都很打拚，最後這段路她會好好走下去，明天天氣會很好，希望大家踴躍出來投票、行使公民權，一起見證高雄的民主。

柯志恩也被媒體詢問，擔不擔心出現選舉奧步？她表示，當然會擔心，因為過去選前都有一些耳語或大家認為實在不應該發生的事情出現，所以她已經組成律師團來因應。

柯志恩強調，今天到明天開票結束，律師團會三班輪班，防止任何不當操作或任何意圖使人不當選的手段，「我們都會嚴陣以待、我們都是戒慎恐懼」。

針對昨日有民進黨對手賴瑞隆支持者喊「我們的市長柯志恩、柯志恩的市長賴瑞隆」一事。柯志恩霸氣回嗆，大家應該去看看她的掃街車隊，有更多人喊「我們的市長柯志恩」。

柯志恩說，明晚就會產生高雄市長，不管結果如何 ，都要尊重選民的決定，高雄市民是非常偉大的 ，她尊重所有選民決定。

今晚選前之夜，有網友對於賴瑞隆「隆洋之夜」的命名有不同聯想。柯志恩說，身處龍成宮媽祖見證之下，看看就好、大家各有解讀。