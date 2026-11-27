明天就要投票，國民黨台中市長候選人江啟臣把握選前最後一天衝刺，今早與藍營市議員候選人齊聚競選總部路口拜票，接著轉往中區、西區、東區、南區車掃，並由妻子劉姿伶陪同車掃一天。江啟臣表示，明天就投票了，會帶著「幸運小物」妻子劉姿伶車掃一天，夫妻同心，共同為大台中的未來打拚。

江啟臣今早與藍營所有市議員候選人聯合站路口拜票，江啟臣說，今天選戰最後一天，要串聯集結所有的力量，把山海屯城，台中市每一個角落、每一分力量都串聯起來，所以今天是一個台中大團結、大串聯、大集結的時刻。

江啟臣強調，相信只要團結，台中一定會贏，讓盧秀燕市長所打下的台中光榮用選票來傳承，讓整個大台中能夠邁向下一個旗艦級的城市。

劉姿伶今天第一次陪同江啟臣站上宣傳車掃街，江啟臣表示，選戰期間，看到妻子四處拜票、補選，只要哪裡有需要，她就義不容辭。明天就要投票了，邀請妻子跟他一起在市區車掃拜票，妻子是他的幸運小物，「相信她會帶給我幸運」，也會帶給大家幸運，夫妻同心，共同為大台中的未來、為市民一起來打拚。