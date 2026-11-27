媒體昨報導花蓮檢方查辦「縣長層級」賄選案，有網友分享報導連結，指涉案人是國民黨縣長候選人游淑貞。游淑貞今天提告，強調自身清白，質疑網友在投票前夕散布不實資訊，合理懷疑是高雄「走路工」事件翻版，呼籲司法單位盡速調查釐清真相。

游淑貞陣營出示截圖，一名吳姓網友昨天深夜在某花蓮臉書社團轉發報導連結，寫下「買票被抓了吼，再賄選啊，花蓮縣長候選人游淑貞」等字句，另指「錄音指出椿腳以每票2000元，企圖賄賂檢舉人縣長投給游淑貞....」。

游淑貞今天由律師簡燦賢陪同前往花蓮地檢署，對吳姓網友及其他散布買票疑雲的疑似假帳號提告加重誹謗罪及違反選罷法意圖使人不當選。

游說，網路昨晚出現疑似假帳號，繪聲繪影指她涉賄，相關訊息迅速傳播，嚴重影響她的名譽及縣長選舉，提告捍衛自身清白及選舉公平性。

她表示，媒體報導所指的錄音檔並未提及她的名字，網友卻直指她涉案，根本是蓄意而為，合理懷疑是高雄「走路工事件」翻版，涉及操弄性、操作性的網路抹黑及選舉奧步。

簡燦賢說，這名網友透過網路平台，以文字等內容詆毀候選人名譽，涉嫌加重誹謗；此外，明天就是投票日，選前夕汙衊指控，讓當事人措手不及，傷害甚深，對候選人名譽及選舉公平性可能造成重大影響，因此必須立即提告，下午將把完整告訴狀及蒐證資料送交地檢署。

針對網路流傳一段涉及2000元買票的錄音檔，簡燦賢指出，內容多是沙沙聲及一名婦人談話聲音，也沒聽見調查人員詢問或搜索聲音，錄音來源、真實性及完整性均有待釐清。

游淑貞表示，從政21年來廉潔自持，不容惡意抹黑，針對吳姓網友、相關疑似假帳號，及部分網路社群版主未經查證即傳播相關訊息，透過提告追究法律責任，呼籲網路社群管理者善盡查證責任，避免成為不實訊息的傳播管道。

鏡週刊網昨報導，花蓮市爆發以現金為縣長及議員選舉買票的案件，警方昨晨完成搜索，並查扣相關證物。此案由民眾主動檢舉，涉嫌買票的地方樁腳近日直接前往民眾住家，除送上特定縣長及議員候選人文宣，還給予2000元現金，但報導並未提及涉賄的縣長及議員候選人姓名。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞出示截圖，指吳姓網友在選舉前夕蓄意抹黑，有如高雄走路工事件翻版。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左）由律師簡燦賢陪同，到花蓮地檢署提告，指吳姓網友選舉前夕蓄意抹黑，有如高雄走路工事件翻版。記者王燕華／攝影