為扳倒桃園市長張善政，綠營又出險招！在美光勞資解調解前夕，名嘴放話美光關廠裁員，競選對手黃世杰及綠營接手操作帶「張善政趕走科技產業」的風向，逼得張慨歎「選舉再兩天就結束了，但企業要繼續經營，員工還要養家活口」；台積電遲了四年才進駐龍科，蘇貞昌、鄭文燦難辭其咎，這次如果損及美光員工的飯碗，帳要算誰頭上？

美光勞資爭議源自記憶體景氣大爆發、美光獲利創新高，員工不滿獎金制度不透明，要求比照韓國大廠建立營業利益固定比例分潤，隨後台中與桃園工會路線分裂，桃園工會發動罕見罷工，資方則在協議中加入和平義務條款，演變為延燒數月的產官學與政治焦點。

隨著九合一選舉投票在即，勞資第二次調解會前數小時，有名嘴發文轉述美光高層「最壞恐暫停1.6兆投資、關閉桃園廠、資遣3000員工，部分產能由銅鑼廠填補」等說法，引發震撼；隨後台灣美光董座向桃市府定調此說「過度渲染」，但綠營早已發動攻擊。

美光勞資調解一波多折，媒體人在調解前放話，隨後民進黨同步批評張善政是全國唯一把科技產業趕走的市長，黃世杰團隊也在網路社群與文宣中猛打「先搞掉台積電龍科三期，再搞到美光傳暫停擴建」，打擊「科技市長」人設，標準一條龍操作。

記憶體景氣能維持多久？市場眾說紛云，但多數認為2028年大廠新產能開出後才會面臨供需再平衡的轉折。美光訂單接不完，2027年逾75%產能售罄，2028年訂單正在與客戶密集協商，而部分長約已簽到2031年，美光有可能此時關掉桃園廠嗎？

美光桃園廠目前扛著美光全球15%～20%的產能，而銅鑼廠要到明年下半年才能開出10%的產能，在全球缺貨的情況下，如果美光真的關閉桃園廠，等於把市占率拱手讓給三星與SK海力士，以商業邏輯來說，絕非理性決策。

這也難怪桃園市府在第一時間向美光高層查證時，台灣美光董事長盧東暉回應表示，公司對媒體報導不會公開發表評論，但強調「這篇媒體報導是過度渲染，不用在意」，意在淡化關廠與撤資說法。就實然面而言，這也可能是資方在談判前的極限施壓。

綠營操作帶出「張善政留不住科技大廠」的風向，製造選戰破口，拉高選民對市府危機處理的檢視壓力。但為了選戰勝利卻要賭上美光員工的飯碗，代價未免太大。難怪張善政要語重心長反擊，「選舉操作之惡劣，竟一至於斯」。

綠營挾媒體操作介入企業勞資協商，其實是兩面刃，不只拉高工會期待值，壓縮日後退讓空間，也讓美光總部認為桃園投資環境已高度政治化，反而增加撤回新增投資或對工會採取強硬態度的風險。

黃世杰選前訴求「留住大廠同時改善勞動條件、提高薪資」，這讓工會對新市府產生高度期待。但黃一旦勝選也同樣要面對資方堅持的和平義務條款或分潤上限，若市府為留住投資而勸說工會接受折衷方案，極易遭工會反彈，也會踩到跨國大廠投資忌諱捲入政治攻防的紅線。

四年前蘇貞昌、鄭文燦拉住台積電前進龍科的腳步，殷鑑不遠；這次，黃世杰還要讓美光在桃園的逾兆投資卻步？