明天是九合一大選投票日，國民黨台中市長候選人、立法院副院長江啟臣若當選，立法院副院長空缺受關注，江啟臣昨受訪點名立委楊瓊瓔與賴士葆都是優秀人選，對此，民進黨立法院黨團總召蔡其昌酸，應先去跟國民黨立法院黨總召傅崐萁商量、看傅是否認同江的講法；民進黨台中市長候選人何欣純稱，江的想法、心態是什麼？市民自有公評。

何欣純今早偕同蔡其昌從烏日出發，展開大車掃。對於江啟臣點名楊瓊瓔、賴士葆一事，蔡其昌行前受訪時說，這是國民黨的家務，但他覺得江現在要點名的話，應先去跟國民黨立法院黨總召傅崐萁商量、問傅崐萁是否也認同江的講法，但台中市民還是真的很擔憂，還是希望台中市長可以讓何欣純來當，副院長就留給江啟臣，這樣台中多一個新好市長，也不會失去一個副院長。

何欣純坦言，她沒有什麼看法，就如同其昌所說的，這是國民黨的家務事，到底要推誰來當副院長，她不予置評，最重要的是立法院副院長是所有立法委員共同推舉、決定的，江在選前做這樣的一個點名，其想法、心態是什麼，市民自有公評。