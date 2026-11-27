國民黨尋求連任的基隆市長謝國樑今天全天從白天到晚上車隊掃街，上午由民眾黨副市長邱佩琳陪同車掃，下午3時民眾黨主席黃國昌再到基隆催票，選戰最後一天，謝國樑固守「藍白合」基本盤，要催出藍白的危機意識出來投票。謝國樑說，他對勝選非常有信心。

謝國樑上午9時與邱佩琳一同在基隆火車站南站出發車掃，媒體詢問昨晚的團結造勢大會他提及罷免時一度哽咽、落淚。謝國樑說，他就是告訴大家他一路以來做事的心情，感謝邱佩琳的協助，基隆火車站的星宇航空公車亭就是她一手創建，期盼第二任連任後，邱佩琳可以打造更多更好的公車亭。

謝國樑表示，今天選戰最後一天，全天大車掃，今天下午3時民眾黨主席黃國昌會再到基隆陪他車隊掃街，他會好好握握最後一天的努力，基隆藍白合的執政成績有目共睹，也多靠邱佩琳的協助。

謝國樑說，今天最後一天就全力以赴，平常心面對，過去四年的成績就是一點一滴累積，他確實有拿出成績，也希望基隆市人繼續支持，他要用最踏實的方法告訴市民，再給他4年完成更多的建設。

邱佩琳表示，藍白合基隆就是示範的城市，謝國樑施政有完整的規畫，藍白合有很好的成果，希望多給年輕人機會，讓民眾黨提名的4位市議員候選人中正區林廷翰、信義區黃申棟、中山區呂承祐及安樂區李文耀都能進議會。